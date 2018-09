Regiedebuut Woody Harrelson bekroond met Britse prijs

De prijs wordt zaterdag uitgereikt tijdens een gala, meldt The Hollywood Reporter vrijdag.

Lost in London was een opmerkelijk project. De film werd gedraaid in de Britse hoofdstad met één camera in één take en direct live vertoond in de bioscopen.

Harrelson nam naast de regie ook een van de hoofdrollen voor zijn rekening. Owen Wilson en Willie Nelson waren daarnaast in de film te zien, evenals zo'n 27 andere acteurs en meer dan 250 figuranten.

Lost in London was live te zien in meer dan 550 bioscopen in de Verenigde Staten en in één theater in het Verenigd Koninkrijk.