Melisa Schaufeli hoeft niet alles van man Andy van der Meijde te weten

"Nee, dan neem ik iemand mee naar achter om een metamorfose te geven (Schaufeli heeft haar eigen kapperszaak, red.) en lekker een wijntje mee te drinken, want al die verhalen over vrouwen en voetbal hoef ik niet te weten", zegt de realityster tegen NU.nl.

Van der Meijde heeft al eerder theatershows gedaan, maar nu wilde Schaufeli ook eens een stuk in het theater maken. "Het was mijn idee om deze shows te doen. We hebben gisteren de generale repetitie gehad en ik moet zeggen: ik word steeds beter", vertelt ze lachend.

"Vroeger heb ik eens auditie gedaan voor de toneelschool. Kwam ik helemaal mooi aangekleed aan, maar die plek bleek niets voor mij. Moest ik een verliefde poedel nadoen. Nou, dat is geen type school voor mij." Nu staat de realityster toch weer op het toneel.

Realitysoap liet niet alles zien

"In de realitysoap zag je maar één kant van ons leven. Alleen delen die mensen leuk vinden om te zien, maar niet dat we bijvoorbeeld samen op de bank zitten. Want dat is niet leuk om naar te kijken", vertelt Schaufeli. "Ook in Andy's boek (Geen genade, een biografie van Van der Meijde, red.) staat niet alles. Door de soap vergeten mensen dat Andy ook gewoon een heel goede voetballer is geweest. En in zijn boek wordt zijn vader zwartgemaakt, terwijl die twee het nu weer goed met elkaar kunnen vinden."

In de show zitten verschillende onderdelen en ook het publiek moet goed meedoen. Schaufeli: "Zo doen we een quiz over de verschillen tussen mannen en vrouwen. En mensen kunnen persoonlijke vragen aan ons stellen en die in een pot doen, zodat wij die later beantwoorden. Verder vertellen we verhalen die we nog niet eerder hebben verteld. Andy zal bijvoorbeeld dieper ingaan op waarom zijn kinderen hem niet meer willen zien." Van der Meijde heeft geen contact meer met Purple, Isabella en Dolce, zijn kinderen uit andere relaties.

"Ook doen we allebei iets wat we heel eng vinden", gaat de realityster verder. "Andy zingt zijn hitje De naam is Van Der Meijde weer, wat hij heel vreselijk vindt en waarvan hij had gezworen het nooit meer te doen, en ik moet zo'n tien minuten mijn eigen verhaal vertellen. Dat is ook wel lang zat en dat doe ik normaal nooit. Ik laat Andy altijd alles vertellen en dan houd ik mijn mond, maar nu gaat het anders."

'Wij zijn altijd samen, doen zelfs samen boodschappen'

Door de theatershows zitten Schaufeli en haar man dagenlang op elkaars lip, maar volgens haar zijn ze niets anders gewend. "Wij zijn altijd samen, we doen zelfs samen boodschappen. Ik werk altijd overdag en Andy 's avonds, maar dan komt hij ook vaak gezellig bij mij in de kapperszaak zitten. Ik vind het alleen maar leuk dat we zo veel samen zijn."

"Door de shows zien we de kinderen wel weinig, maar zij zullen af en toe wel meegaan of zitten thuis bij de oppas", vertelt Schaufeli. Van der Meijde heeft twee dochters met Schaufeli, Lily Fay en Roxy. Uit een eerdere relatie heeft Schaufeli ook nog een zoon, Nino.

"We zijn rond Kerst klaar met de shows en gaan dan met het gezin lekker naar Disney. En in januari ga ik ook nog een weekje weg. Tot eind december heb ik echt nergens tijd voor, overdag werk ik in mijn zaak en daarna moet ik gelijk de theaterbus in. Na de shows ga ik twee jaar rustig aan doen, uit de spotlights blijven en alleen focussen op de kinderen en mijn werk. Want jemig, ik snap wel dat mensen hier een burn-out van krijgen."

