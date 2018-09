Oekraïense danser Sergei Polunin geeft optreden in Carré

Polunin trad dit jaar al eerder op in Nederland. In augustus stond hij op het podium op Lowlands. Brecht van Hulten haalde hem naar het festival en maakte de documentaire Dancer op Lowlands over haar inspanningen om de wereldberoemde danser daar te krijgen.

Polunin begon zijn carrière bij de Britse Royal Ballet School. Hij danste bij diverse balletgezelschappen in zowel Londen als Rusland en treedt momenteel op over de hele wereld bij verschillende gezelschappen.

Hij ontving vele prijzen, waaronder de Prix de Lausanne en de Youth America Grand Prix in 2006 en werd in 2007 uitgeroepen tot de Young British Dancer of the Year.

De voorstelling Sacré van Sergei Polunin is op 17 en 18 oktober in Carré in Amsterdam te zien. De kaartverkoop is woensdagochtend begonnen.