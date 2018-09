Dallas-acteur Patrick Duffy te zien in nieuwe film Linda de Mol

De 69-jarige Duffy is bij het grote publiek vooral wereldberoemd geworden als Bobby Ewing uit de hitserie Dallas. Zijn personage stierf toen Duffy besloot zijn blikveld te gaan verbreden. Toen de kijkcijfers kelderden, keerde hij toch terug; zijn dood bleek een droom te zijn geweest.

In de jaren zeventig brak de acteur door als held met kieuwen in de serie Man from Atlantis. Ook had hij een vaste rol in de sitcom Step by Step. De afgelopen jaren was hij geregeld te zien in The Bold and the Beautiful als vader van Brooke.

De opnames van April, May en June vinden op dit moment plaats. De film vertelt over drie zussen die zich voorbereiden op de euthanasie van hun moeder. Andere hoofdrollen zijn voor Olga Zuiderhoek, Bas Hoeflaak, Mark Rietman, Tjitske Reidinga en Elise Schaap.

De zwarte komedie moet in april 2019 in de bioscopen te zien zijn.