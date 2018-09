Maandag meer bekend over invulling Serious Request van 3FM

Vorige week bevestigde de NPO al dat de 3FM-actie in december terugkeert voor een vijftiende editie.

De toekomst van Serious Request, waarbij in de week voor kerst drie dj's in het Glazen Huis worden opgesloten om geld op te halen voor het Rode Kruis, leek onzeker toen 3FM eerder dit jaar aankondigde zich te "beraden". In tegenstelling tot voorgaande jaren werd ook de locatie van het huis niet ruim van tevoren bekendgemaakt.

Er waren geruchten dat 3FM helemaal niet verder zou willen met de actie, maar dat is volgens de NPO niet het geval. De eindstand van vorig jaar, toen Domien Verschuuren, Sander Hoogendoorn en Angelique Houtveen in het Glazen Huis zaten, bedroeg ruim 5 miljoen euro. De opbrengst laat de laatste jaren een dalende lijn zien.

Verschuuren werkt inmiddels niet meer voor 3FM. Hij maakte in juni bekend over te stappen naar Qmusic. Naast Verschuuren stapten ook onder anderen Gerard Ekdom, Giel Beelen en het duo Coen Swijnenberg en Sander Lantinga de afgelopen jaren over naar andere zenders.