Rockband Kiss verzorgt aftrap finale America's Got Talent

De band treedt op voordat de tien finalisten het podium opkomen. "Zijn jullie klaar om een hele nacht te rocken?", schrijft Kiss op Twitter. Kiss wordt in Amerika gezien als een van de succesvolste bands aller tijden en is onder meer bekend van het nummer I Was Made for Lovin' You.

Grace ging maandag met een aantal finalisten naar het themapark Universal Studios. "We doen even helemaal niets", zegt ze in haar Instagram Stories in het bijzijn van haar mannelijke concurrenten Michael Ketterer, operazanger Daniel Emmet en goochelaar Shin Lim.

In een ander fragment zingt ze Versace on the Floor van Bruno Mars. Het is nog niet bekend welk nummer Grace ten gehore brengt in de finale. Overigens wordt pas een dag na de finale bekendgemaakt wie de winnaar is van de talentenjacht. Diegene krijgt 1 miljoen dollar (omgerekend zo'n 850.000 euro) en een show in Las Vegas.