Albert Verlinde ziet musical in levensverhaal Anneke Grönloh

"Het verhaal van Anneke Grönloh is intrigerend: een meisje dat vanuit een jappenkamp en totale armoede wereldfaam verwerft", aldus Verlinde op NPO Radio 1. "Zij is de stem van de wederopbouw, een icoon van die tijd. En, wat in de berichtgeving rond haar dood meer benadrukt had mogen worden, zij heeft haar stem gebruikt om op te komen voor de slachtoffers van aids."

De directeur van Stage Entertainment Nederland voegt er wel aan toe dat hij "het idee nog even moet laten bezinken, zo vlak na haar overlijden".

De zangeres overleed vrijdag op 76-jarige leeftijd in Frankrijk, waar zij woonde. Grönloh was in Nederland de bestverkopende zangeres ooit. Haar grootste hits waren Brandend Zand, Soerabaja en Paradiso. Wereldwijd verkocht ze 30 miljoen platen.