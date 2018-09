'Musicalhits Aladdin en Tina Turner ook in Nederland te zien'

Dat stelde directeur Albert Verlinde van Stage Entertainment Nederland maandag in een interview met Sven Kockelmann op NPO Radio 1.

Verlinde was te gast vanwege de première van de nieuwe versie van Mamma Mia, die zondag plaatsvindt in het Beatrixtheater in Utrecht.

"We hebben bij Stage Entertainment alles wel op orde", vertelde hij. "We hebben voor het Circustheater in Scheveningen een helder profiel van het soort voorstellingen dat daar staat. Nu komt eerst Anastasia, het is absoluut niet ondenkbaar dat daarna Aladdin aan de beurt komt."

Een zelfde zeker gevoel heeft Verlinde bij het Beatrixtheater in Utrecht. "Nu komt eerst Mamma Mia, en we zijn bezig met Tina Turner, die komt op een gegeven moment.”

Aladdin, gebaseerd op de gelijknamige hitfilm van Disney, ontpopte zich de afgelopen jaren tot een van de grote hits op Broadway.

Tina Turner is een musical die Joop van den Ende ontwikkelde voor West End in Londen over het leven van de beroemde zangeres. De voorstelling werd goed ontvangen, maar is vooralsnog alleen op West End te zien.