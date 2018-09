Daphne Bunskoek na vijftien jaar weer in bioscoopfilm te zien

Dat heeft distributeur September Films vrijdag gemeld. Bunskoek speelde in 2004 samen met Beau van Erven Dorens, Chantal Janzen en Antonie Kamerling in de slecht ontvangen en door Ruud van Hemert geregisseerde komedie Feestje.

Bunskoek speelde daarna nog wel in een groot aantal tv-series, zoals Keyzer & De Boer Advocaten, Van Jonge leu en Oale Groond en Celblok H.

Behalve Bunskoek vertolken ook Ferdi Stofmeel, Aniek Stokkers, Stef Assen, Annie Beumers en Jan Roerink bijrollen in de film. De hoofdrollen worden gespeeld door Finkers, Johanna ter Steege en Leonie ter Braak.

De beentjes van St. Hildegard gaat over een echtpaar dat bijna met pensioen gaat, maar eigenlijk niet meer zo gelukkig in het huwelijk is. Finkers heeft het scenario geschreven.

De tragikomedie wordt vanaf 14 september gedraaid in Twente, Antwerpen en Keulen. Het is de bedoeling dat de film in het najaar van 2019 in de bioscopen te zien is.