Lichaam Mac Miller naar Pittsburgh gebracht

Later deze week wordt daar een joodse uitvaartdienst gehouden, meldt TMZ op basis van bronnen.

Dinsdag werd er in Pittsburgh al een herdenking gehouden voor de rapper en ex van zangeres Ariana Grande. In het Blue Slide Park, het park in Pittsburgh dat tevens de naam is van Mac Millers debuutalbum, kwamen honderden fans bijeen.

De 26-jarige Miller werd vrijdag dood gevonden in zijn woning in Los Angeles. Hij stierf vermoedelijk aan de gevolgen van een overdosis.