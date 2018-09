Glennis Grace door naar finale America's Got Talent

In de nacht van woensdag op donderdag werd bekend dat Grace, die in de halve finales het nummer This Woman's Work van de Britse zangeres Kate Bush ten gehore bracht, door is naar de laatste ronde van de talentenjacht. Ze kreeg hierna een staande ovatie.

Grace liep risico om geëlimineerd te worden, want ze zat bij de laatste drie overgeblevenen van haar halve finale. Ze werd door de kijkers echter gered met een speciaal stemsysteem, de zogeheten 'Dunkin' Save'. Hierdoor mag ze 18 september haar opwachting maken als een van de tien acts in de finale van de talentenjacht.

De winnaar van het dertiende seizoen van America's Got Talent, die een dag na de finale bekendgemaakt wordt, gaat er vandoor met 1 miljoen dollar en een show in Las Vegas.

Kort nadat ze te horen kreeg dat ze door was naar de finale, was Grace opgelucht en blij. "Dankjulliewel dat jullie me gered hebben", zo richtte ze zich tot het Amerikaanse publiek. "Ik ben zo blij dat ik naar de finale mag, dat was mijn doel."

Jury lyrisch over optreden Grace in halve finale

Jurylid Simon Cowell noemde haar optreden "het beste van deze avond tot nu toe". "Je stem is prachtig, de keuze voor het nummer was fantastisch. En zien hoe je zoon en jij met elkaar omgaan is heel emotioneel."

Collega Mel B kwam in eerste instantie niet verder dan "yes, yes, yes". "Dit is een van mijn lievelingsnummers en jij zong het zo mooi. Iedere noot was perfect, de manier waarop je het bracht, hoe je eruitziet, echt alleen maar ja!", aldus de ex-Spice Girl.

"Ik kan dat 'ja' alleen maar voortzetten", aldus Heidi Klum. "Ieder moment met jou is een speciaal moment, een gedenkwaardig moment. Iedere keer laat je ons weer zien dat jij in de finale moet staan. Je verdient het, je bent fantastisch."

Zangeres maakte indruk in eerdere rondes

In de eerdere rondes van het programma maakte ze indruk met het lied Nothing Compares 2 U van Prince en Never Enough uit de filmmusical The Greatest Showman. In haar eerste auditie zong Grace Run to You van Whitney Houston.

Vorige week was de eerste halve finale te zien en werd bekend welke vijf acts tot de finale zijn toegelaten.

Onder de vijf finalisten is één andere artiest die ook zingt: Michael Ketterer. Verder zijn illusionist Shin Lim, stand-upcomedian Samuel J. Comroe en acrobatengroep Zurcaroh door. Ook de trapeze-act Duo Transcend haalde de finale.