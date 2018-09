Nieuw album Black Eyed Peas komt op 12 oktober

De band lanceerde zijn single Big Love en plaatste het bijbehorende artwork op Instagram.

Het zevende Black Eyed Peas-album, getiteld Masters Of The Sun, is het eerste waarop de voormalige zangeres Fergie niet te horen is. In februari maakte bandlid will.i.am bekend dat zij de groep zou verlaten, maar van kwaad bloed is absoluut geen sprake. "Fergie is familie, dat zal altijd zo blijven."

Dat dat ook daadwerkelijk zo is, bleek toen Fergie op 4 juli, een van de belangrijkste feestdagen in de VS, een foto van haar en haar drie ex-bandgenoten plaatste. "De vierde met de familie", schreef de zangeres onder de foto waarop de vier samen poseerden.