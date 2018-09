Zondag met Lubach krijgt in 2019 één seizoen in plaats van twee

"In het voorjaar van '19 is er even geen ZML. Ik maak een uitstapje naar een van m'n andere passies: theater", twittert Lubach, die van begin december tot eind juni een theatertour maakt. "Uiteraard is het de bedoeling dat we na de tour in '19 weer gewoon terugkomen met nieuwe ZML-afleveringen."

Zondag met Lubach keert zondag na een afwezigheid van vijf maanden terug op televisie. Het programma is toe aan zijn negende seizoen en bevat opnieuw tien afleveringen.

De presentator gaat met Arjen Lubach LIVE! voor zijn eerste solokomedieshow. Voordat hij in 2014 naar de televisie overstapte en succes boekte met Zondag met Lubach, speelde hij in diverse theaterformaties, waaronder Op Sterk Water.