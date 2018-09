Ernst Daniël Smid en Bartho Braat maken stuk over ouderen en seks

"We zijn nu het script aan het schrijven. Het gaat over ouder worden en seksualiteit, over hoe oudere mensen dat beleven. Geen kabbelvoorstelling, maar een controversieel stuk waarin we taboes gaan doorbreken over bejaardenseks", zegt Smid.

Volgens hem zijn die taboes er nog volop. "Als je kinderen jou zien knuffelen, zeggen ze: moet dat? Maar als ze zelf op de bank liggen met hun vriendje of vriendinnetje, moet je het als ouder allemaal maar leuk vinden."

Braat en Smid werkten al eerder samen. Ze maakten de tragikomedie 'n Zomer zonder Vrouw, een voorstelling die volgde na hun gezamenlijke optreden in de korte film De volgende dag.

Smid is binnenkort ook weer op tv te zien. Voor een nieuw programma gaat hij samen met Marco Bakker en Ron Brandsteder op een elektrische motor op reis door Denemarken. "Onderweg staat het thema 65-plus centraal: hoe word je oud, wat verwacht je nog, ga je nog dingen ondernemen? Daarin zijn we heel eerlijk, maar het moet natuurlijk wel prettig zijn om naar te kijken."