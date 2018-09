Soft Cell brengt nieuwe versie van het nummer Martin uit

Het nummer maakt deel uit van de boxset Keychains & Snowstorms: The Soft Cell Story, met al het materiaal dat Marc Almond en Dave Ball hebben opgenomen.

De Britten vormden in 1978 Soft Cell. Het duo scoorde in het begin van de jaren tachtig wereldhits met Tainted Love en Torch. Ook Say Hello en Wave Goodbye werden hits. In 1984 gingen Almond en Ball uit elkaar.

Aan het begin van deze eeuw was er een eerste reünie. Vorige maand kwam Soft Cell met een nieuw nummer en werd bekend dat er op 30 september een concert in Londen komt. Northern Lights was het eerste nummer van Soft Cell sinds 2003.