Musical Anastasia na Broadway ook naar Nederland

Wanneer de musical in het AFAS Circustheater in Scheveningen te zien is, is nog niet duidelijk. De audities starten in oktober.

De show, ontwikkeld door Stage Entertainment, is sinds 2017 op Broadway in New York te zien. Directeur Albert Verlinde werkt nu aan de Nederlandse versie van Anastasia.

De musical is gebaseerd op de beroemde gelijknamige animatiefilm uit 1997. Die gaat over wees Anya, die op zoek gaat naar de geschiedenis van haar Romanov-familie. Ze was de enige die de moord op de Russische tsaar en zijn gezin in 1918 heeft overleefd.