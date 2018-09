Heidi Klum stopt na zestien seizoenen met presentatie Project Runway

Ook haar rechterhand, modecoach Tim Gunn (65), die er vanaf het begin in 2004 bij was, en modeontwerper en jurylid Zac Posen (37), verlaten het programma.

"Na zestien geweldige seizoenen zeg ik 'Auf Wiedersehen' tegen Project Runway, een show waarvoor ik de eer had die te mogen maken en presenteren. Ik ben enorm trots op de show, die altijd een speciaal plekje in mijn hart zal hebben", zei Klum in een verklaring, onder meer gepubliceerd door The Hollywood Reporter.

Klum en Gunn stappen over naar streamingsdienst Amazon, waarvoor het duo een nieuw realityprogramma over mode gaat maken.

Project Runway is een competitie tussen aankomende talentvolle modeontwerpers. In een afvalrace wordt gezocht naar de beste designer die een contract als professioneel ontwerper wint. De laatste serie wordt dit najaar in de Verenigde Staten uitgezonden.

RTL 5 heeft ook gedurende drie seizoenen een Nederlandse versie van het programma gemaakt, hier gepresenteerd door Renate Gerschtanowitz en later door Stacey Rookhuizen.