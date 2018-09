Leonie ter Braak maakt speelfilmdebuut als dochter Herman Finkers

Ter Braak was eerder wel te zien in zijn succesvolle regiosoap Van Jonge Leu en Oale Groond. Verder is zij bekend als presentatrice van programma's als Keuringsdienst van Waarde, Vandaag de Dag en Goedemorgen Nederland. Bij SBS6 maakt ze onder andere de programma's Wat is de uitslag? en Marktplaats: Heel Holland Handelt.

De beentjes van St. Hildegard gaat over een echtpaar dat bijna met pensioen gaat, maar eigenlijk niet meer zo gelukkig in het huwelijk is. Finkers, die in 1989 al te zien was in Het verhaal van Kees, heeft het scenario geschreven en speelt de hoofdrol; actrice Johanna ter Steege speelt zijn vrouw.

De tragikomedie wordt vanaf 14 september gedraaid in Twente, Antwerpen en Keulen. Het is de bedoeling dat de film in het najaar van 2019 in de bioscopen te zien is. De opnames gaan volgende week van start.