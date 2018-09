Paul de Leeuw maakt sinterklaasshow voor RTL

De Leeuw wist de afgelopen jaren met Sint & De Leeuw meer dan een miljoen kijkers naar NPO 1 te trekken en hoopt dat ook voor RTL te kunnen doen.

De presentator, die bekend werd bij de VARA, had gehoopt dat hij zijn programma Ranking the Stars ook mee had kunnen nemen naar RTL, maar dat is niet zijn format.

Begin juni werd bekend dat Paul de Leeuw overstapt naar RTL. Hij wordt daar onder meer jurylid in het programma Holland's Got Talent. Het vijftiende seizoen van Ranking the Stars was deze zomer het laatste programma dat Paul de Leeuw voor de publieke omroep presenteerde.