EO-programma's De kist en Adieu God lijken gered

De voorgenomen bezuinigingen op deze programma's worden door de NPO teruggedraaid, zo laat de EO weten. Wel wordt er nog gekort op titels als Nederland zingt, EO Jongerendag en De Nationale Bijbelquiz.

"De NPO is ontvankelijk gebleken voor onze argumenten", zegt Arjan Lock, voorzitter van de Raad van Bestuur van de EO. "Ook de NPO ziet in dat er niet disproportioneel op levensbeschouwelijke programma’s bezuinigd moet worden. We zijn erg dankbaar met deze voorlopige uitkomst."

De NPO zegt tegen NRC nog een slag om de arm te houden. "Er is nog geen definitief besluit genomen."

Een bezwaarprocedure die de EO had ingediend tegen de NPO is voorlopig van de baan. Toch is er volgens Lock nog alle reden tot waakzaamheid. "Je voelde de afgelopen maanden ineens hoe kwetsbaar een genre is dat voor ons heel belangrijk is. De urgentie van dat verhaal blijft wel overeind staan", zegt hij. "Het kostte heel veel energie om de beleidsmakers te overtuigen van het nut van programma’s over religie."