Sander Hoogendoorn geeft mobiel nummer tijdens eerste 3FM-ochtendshow

"Ik beschouw mijn luisteraars als vrienden, en vrienden mogen mijn telefoonnummer hebben", aldus de 30-jarige Hoogendoorn.

Via WhatsApp kreeg de radio-dj vervolgens tientallen berichten. "Maar het viel me als ik eerlijk moet zijn nog mee. Iedereen was ook heel aardig tegen me. Ik had eigenlijk meer gemene en hatelijke reacties verwacht."

De dj kreeg vooralsnog geen vreemde verzoeken, meldt hij desgevraagd. Hoogendoorn hoopt dat luisteraars in de toekomst ook tips met hem gaan delen. "Ze mogen mij altijd appen als ze een mooi nieuw nummer of een leuk onderwerp hebben", zegt hij. "Op deze manier hebben we honderden extra verslaggevers door het hele land."

Hoogendoorn is bij de ochtendshow de opvolger van Domien Verschuuren, die vrijdagochtend na twaalf jaar afscheid nam van 3FM. Hij tekende bij Qmusic, waar hij later dit jaar een middagprogramma gaat maken.