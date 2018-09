Songfestival Rusland wint Junior Songfestival, Nederland haalt vierde plek Het Junior Eurovisie Songfestival 2017 in Georgië is gewonnen door de 14-jarige Russische Polina Bogusevitsj met Wings. De Nederlandse inzending Fource, bestaande uit de zangers Max, Jannes, Niels en Ian, werd met het liedje Love Me vierde.