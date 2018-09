Musicalactrice Willemijn Verkaik terug in Nederland met Best of Broadway

Samen met onder anderen Stanley Burleson, Celinde Schoenmakers en Pia Douwes speelt zij in mei en juni de concertshow Best of Broadway. Hierin vertolken de zangers grote hits uit diverse wereldberoemde musicals.

De 43-jarige Verkaik brak internationaal door met haar vertolking van heks Elphaba in de hitmusical Wicked. Zij speelde deze rol afwisselend in de Duitse, de Amerikaanse, de Britse en de Nederlandse versie van de voorstelling. Verkaik wordt gezien als een van de beste Elphaba-vertolksters ter wereld.

De laatste voorstelling van Wicked in Nederland was begin 2013. Sindsdien was Verkaik niet meer in grote Nederlandse shows te zien. Ze vertolkte wel veel rollen in het buitenland; zo speelde zij onder meer in Duitsland in Mamma Mia!, Tarzan en Ghost.

Schoenmakers ook weer op Nederlands podium

Ook voor Schoenmakers is het voor het eerst in lange tijd dat zij op een Nederlands podium staat. De zangeres speelde de afgelopen jaren in Londen hoofdrollen in bekende voorstellingen als Les Misérables en The Phantom of the Opera.

De kaartverkoop voor Best of Broadway, die in een groot aantal theaters door heel Nederland te zien is, is vrijdag van start gegaan. De première is in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.