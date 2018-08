Nagesynchroniseerde serie Bad Banks eindigt met 292.000 kijkers

Media The Voice Senior trekt ruim 1,5 miljoen kijkers tijdens eerste aflevering The Voice Senior is vrijdagavond van start gegaan met 1.569.000 kijkers. De eerste aflevering van de talentenjacht voor senioren was na het NOS Journaal het best bekeken tv-programma van de vrijdagavond, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.