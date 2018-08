'Hoofdrolspeler Jim Parsons wilde niet verder met Big Bang Theory'

De 45-jarige acteur, die de rol van Sheldon speelt, zou volgens diverse Amerikaanse media niet meer verder willen met de serie. Studio CBS en een woordvoerder van Parsons konden dat niet direct bevestigen.

CBS en producent Warner kondigden woensdag aan dat het seizoen dat in september van start gaat, de laatste reeks van de succesvolle comedyserie zal zijn. Volgens People werd er eerder nog onderhandeld over een vervolg van twee seizoenen.

Parsons won vier Emmy's en een Golden Globe met zijn rol in The Big Bang Theory. Hij en zijn medeacteurs kregen in de laatste seizoenen bijna een miljoen dollar per aflevering.

In de Verenigde Staten werd vorig jaar het eerste seizoen van The Big Bang Theory-spinoff Young Sheldon, waarin de jonge jaren van Sheldon centraal staan, uitgezonden. De serie komt vanaf oktober ook in Nederland op televisie.