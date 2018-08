Simon Cowell heeft ster op Walk of Fame

Bij de kleine ceremonie voor de onthulling van de tegel waren veel sterren aanwezig. Onder anderen collega-juryleden Howie Mandel, Heidi Klum en Mel B maakten hun opwachting, net als zijn 'ontdekkingen' Kelly Clarkson, Louis Tomlinson en Adam Lambert.

Clarkson, winnares van het eerste seizoen van American Idol, nam kort het woord en prees Cowells impact op de muziekindustrie en zijn kundigheid in het vinden van nieuw talent. "Hij waardeert dat je jezelf bent, dat is uniek in deze industrie", zei de zangeres.

De 58-jarige Cowell kwam dinsdag nog in actie in America's Got Talent. Hij was tijdens de show diep onder de indruk van Glennis Grace, wier optreden hij "briljant, classy en fantastisch" noemde.