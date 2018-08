Broadway- en filmster Barbara Harris (83) overleden

Dat heeft de Chicago Sun Times gemeld.

Harris speelde in de jaren zestig, zeventig en tachtig in een groot aantal filmklassiekers, zoals Nashville, Freaky Friday (met Jodie Foster), Peggy Sue got married en Family Plot, de laatste thriller die Alfred Hitchcock maakte.

Verder was de Amerikaanse vooral bekend als toneelactrice. Zij speelde veel stukken op Broadway en maakte in de jaren vijftig deel uit van de Compass Players, het eerste improvisatiegezelschap van Amerika.

Harris werd in haar leven vaak genomineerd voor grote prijzen; zo maakte zij drie maal kans op een Tony Award. Zij verzilverde haar nominatie in 1966 voor haar rol in de musical The Apple Tree. De show was meer dan achthonderd keer te zien op Broadway. In 1972 kreeg Harris een Oscarnominatie voor haar rol in de film Who is Harry Kellerman and why is he saying those terrible things about me?.

Haar laatste filmrol speelde zij in 1997, in de zwarte misdaadkomedie Grosse Pointe Blank. Daarna trok Harris zich terug uit het openbare leven; zij bleef wel tot op hoge leeftijd lessen geven aan jonge acteurs. Harris overleed aan de gevolgen van longkanker.