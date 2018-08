Justin Bieber en Ed Sheeran krijgen vermelding in Guinness Book of Records

De uitgeverij publiceerde dinsdag de diverse muziekrecords die een plekje hebben gekregen in de nieuwe editie.

Bieber brak met de remix van het nummer Despacito van de Puerto Ricaanse zanger Luis Fonsi zijn eigen record van het meest gestreamde nummer ooit. Met bijna 5 miljard streams stootte de versie van Despacito met de extra zang van de Canadese ster zijn lied Sorry, de vorige recordhouder, van de eerste plek in de lijst.

Katy Perry staat in het recordboek vermeld als eerste persoon die op Twitter meer dan honderd miljoen volgers behaalde. De Amerikaanse zangeres behaalde deze mijlpaal in juni 2017.

Ed Sheeran vestigde het voorlopige record van het meest gestreamde lied op Spotify (Shape of You, ruim 1,6 miljard keer). De meest bekeken muziekvideo binnen 24 uur staat op naam van Taylor Swift; haar clip bij Look what you made me do werd in augustus 2017 meer dan 43 miljoen keer aangeklikt.

De titel van de best verdienende band komt dit jaar te staan op naam van Coldplay. Chris Martin en zijn bandleden verdienden het afgelopen jaar ruim 68 miljoen pond, omgerekend 76 miljoen euro.