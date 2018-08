Leontien van Moorsel te zien in musicalversie Soof

"Ik vind het geweldig om steeds nieuwe uitdagingen aan te gaan in mijn carrière. Van fietsen naar spreken voor grote groepen mensen en nu een rol in het theater", reageert Van Moorsel.

Ze speelt in Soof een sporter die ook Leontien heet. Kasper, de man van Soof, valt als een blok voor Leontien. "Ik had nooit verwacht dat ik nog in een musical terecht zou komen. Maar ik speel min of meer mezelf, dus ik durf de rol aan."

Toen Van Moorsel gebeld werd, dacht ze dat het een vergissing was. "Ik dacht eerst: die producent is natuurlijk op zoek naar Leontien Borsato!" Dat bleek niet het geval en dus maakt Van Moorsel zich op voor haar musicaldebuut.

Deze week al voor een groot publiek

Hoewel Soof de musical pas in november in première gaat, staat Leontien deze week al voor het eerst voor een groot publiek.

Tijdens een singalong op de Uitmarkt Amsterdam is een medley te zien van Soof waarin ook Van Moorsel haar opwachting maakt. Daarna is ze nog te zien in Almere, Den Helder, Breda, Oss en in een deel van de voorstellingen in Rotterdam en Heerlen.

Soof de musical is gebaseerd op het script van de eerste film. De titelrol wordt vertolkt door Maike Boerdam, Noël van Santen speelt Kasper.

Ook Juul Vrijdag, Winston Post en Julia Nauta staan op de planken. De muziek is van BLØF-bassist Peter Slager en Ed Struijlaart. Jos Thie neemt de regie op zich.