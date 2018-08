Glennis Grace tevreden over repetities voor America's Got Talent

"Het is druk, maar het is hele leuke drukte. Het is veel repeteren, het nummer doornemen; elke dag is er wel wat", vertelde Grace maandag in de ochtendshow van Edwin Evers.

De zangeres "wordt een beetje geleefd" in de Verenigde Staten, waar ze al veel indruk maakte met haar auditie voor America's Got Talent.

Liedje is nog geheim

Grace heeft al op het podium van de talentenjacht gestaan en dat voelde goed. "Ik heb voor het eerst het nummer gezongen. Dat ging heel goed, ik kan niet anders zeggen." Welk nummer ze live op de Amerikaanse televisie zal zingen, mag ze nog niet bekendmaken.

"Maar het is best een pittig nummer. Ik dacht in eerste instantie dat ik het niet zou redden, maar dat denk ik altijd van moeilijke liedjes. Dat is tegelijkertijd ook een uitdaging voor mij."

De uitdaging zit hem dit keer vooral in de toonhoogte, verklapte Grace. "Iedereen verwacht van mij altijd dat ik hoog zing, dus dan krijg je een nummer waarmee je alles uit de kast haalt. Ik vraag me serieus af dat als ik doorga naar de volgende ronde, wat ze dan voor me hebben."