De Staat geeft in het voorjaar optreden in AFAS Live

Dat maakte de band zaterdagavond bekend op Lowlands.

"We vinden het heel cool om eindelijk weer met een grote eigen show in Nederland te staan, we kijken ernaar uit om ons nieuwe werk in je gezicht te blazen en een speciale show neer te zetten", aldus De Staat.

Vorige week verscheen KITTY, KITTY, de eerste single van het nieuwe album dat binnenkort uitkomt. Na de release van het vorige album in 2016 deed de Nijmeegse band een tournee in binnen- en buitenland, met optredens op onder meer Pinkpop en Down the Rabbit Hole.

Verder stond De Staat in het voorprogramma van de Rolling Stones en toerde de band met Muse door Europa.