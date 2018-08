Simpsons-bedenker maakt 'realistische prinses' voor nieuwe Netflix-serie

De animatieserie Disenchantment, die vanaf vrijdag op Netflix te zien is, speelt zich af in Dreamland. Prinses Bean, die op het punt staat uitgehuwelijkt te worden, rebelleert met alcohol en een grote mond.

"Ze is bepaald niet perfect", aldus Groening, die in 1989 The Simpsons creëerde. "Ze maakt een paar heel grote fouten, ze heeft haar zwakke kanten. Maar toch vind je haar leuk."

Volgens zijn creatieve partner Josh Weinstein is Bean weer een 'nieuwe generatie' prinses. "Een tijdlang had je alleen typische Disney-prinsessen. Tot iedereen van dat perfecte plaatje af wilde en een beetje doorsloeg naar de andere kant."

"Opeens waren ze allemaal kick-ass en daarin ook weer perfect. Wij wilden een realistische negentienjarige neerzetten als prinses, want de serie gaat ook over opgroeien en je weg vinden in de wereld waarin je leeft."

Feministisch component

Bean is ingesproken door Abbi Jacobson. De keuze voor de medebedenker van Broad City was geen toeval, vertelt Groening. "Er zit een sterk en levendig feministisch component in die show, die we ook in Disenchantment wilden. En hoe pro-vrouw Josh en ik ook zijn, Abbi heeft de teksten vaak net even scherper gesteld en de serie daarmee beter gemaakt."

De actrice zelf sloot prinses Bean ook al snel in haar hart. "Ze gaat in tegen alles wat we gewend zijn in een prinses. Ze heeft gebreken, ze drinkt te veel. Ze wordt vergezeld door twee figuren, Luci en Elfo, die haar het goede en het kwade tonen. En alle drie proberen ze zichzelf te vinden en daar zullen kijkers veel in herkennen. En natuurlijk is het ook mooi dat een jonge vrouw centraal staat."

Voor het eerst cliffhangers

In tegenstelling tot Groenings eerdere projecten The Simpsons en Futurama, die afgesloten afleveringen hebben, lopen de verhaallijnen in Disenchantment over verschillende afleveringen.

Daardoor kregen de makers te maken met een nieuw fenomeen: cliffhangers. "Daar hebben we een hoop lol mee gehad", aldus Groening. "Zo konden we het niet laten om een aflevering te eindigen met iemand die letterlijk aan een klif hangt. Als dat geen cliffhanger is!"