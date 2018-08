Lex Uiting verlaat BNNVARA na dertien jaar voor RTL

"Dat betekent dat ik na dertien jaar BNNVARA ga verlaten", schrijft de 31-jarige Uiting op Twitter. "Maar zo veel zin in dit nieuwe avontuur!!"

De talkshow, die RTL Late Night met Twan Huys gaat heten, begint op 3 september. Huys is de opvolger van Humberto Tan, die vanwege tegenvallende kijkcijfers plaats moest maken.

Uiting heeft jarenlange ervaring in de radio- en televisiewereld. Zo was hij te horen als reporter in de ochtendshow van Giel Beelen op 3FM, waarvoor hij de rubriek Gaat-ie mee of zegt-ie nee verzorgde.

Daarnaast was hij te zien in Rambam en was hij Jakhals in De Wereld Draait Door. Voor BNNVARA had hij sinds 2006 een radioprogramma in het weekend.