Realityster Lyric McHenry dood op straat gevonden in New York

Lyric werd rond 5 uur 's ochtends half gekleed op een stoep in het stadsdeel The Bronx gevonden. Eerder die nacht had ze op Instagram een aantal video's van haar verjaardagsfeestje op drie locaties in New York gedeeld. Volgens New York Daily News had ze cocaïne op zak en gaat de politie uit van een overdosis.

McHenry en haar zus Maya doken in Rich Kids of Beverly Hills op als de vrienden van castlid EJ Johnson. De zoon van basketballer Magic Johnson kreeg daarna een spin-off, EJNYC, waarin de zussen vaker te zien waren. Zij waren ook producenten van het programma, waarvan in 2016 één seizoen werd uitgezonden.

EJ heeft op sociale media nog niet gereageerd op de dood van McHenry, met wie hij al sinds zijn vroege jeugd bevriend was. Rich Kids of Beverly Hills-castlid Dorothy Wang postte wel een aantal tweets. Ze schreef dat ze het nieuws over het overlijden van haar oud-collega haast niet kon geloven en noemde haar een engel.

Daarna haalde ze uit naar Daily Mail, dat volgens Dorothy weinig respectvol over de producente schreef. "Lyric was afgestudeerd aan Stanford, een academica, activiste en een intelligente vriendin, zus, dochter en lid van de maatschappij. Dit gaat over iemands leven."