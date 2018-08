Patrick Stewart te horen in op Holocaust geïnspireerde game

De game gaat over de vriendschap tussen een jongen en een meisje tijdens een periode van oorlog en onderdrukking die doet denken aan de Jodenvervolging. Samen moeten zij allerlei puzzels oplossen om bij elkaar te blijven en de bezetting te overleven.

My Memory of Us komt op 9 oktober op de markt. De game is beschikbaar voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. "Het is voor ons een persoonlijk verhaal, omdat onze grootouders dezelfde onderdrukking hebben meegemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze game is onze ode aan hen en aan de miljoenen anderen die toen leefden en stierven'', zegt topman Mikolaj Pawlowski van Juggler Games. Hij noemt de stem van Stewart "de juiste mix tussen ernst en hoop''.

De 78-jarige Stewart is vooral bekend als Jean-Luc Picard, de bevelhebber van ruimteschip USS Enterprise in de Star Trek-films en -series. Hij keert binnenkort terug in die rol in een nieuwe Star Trek-serie voor de streamingdienst CBS All Access. Stewart speelde ook de rol van professor Charles Xavier in de X-Men.

Voor Emoji Movie sprak Stewart de stem van de poepemoji in. Ook heeft hij teksten ingesproken voor games als Castlevania, Forgotten Reams, Lands of Lore en The Elder Scrolls.