Veronica Inside ook op maandag goed bekeken

Hans Kraaij Jr. was te gast bij het vaste VI-trio Genee, Johan Derksen en René van der Gijp.

Het succes van MAX-programma We zijn er bijna blijft voortduren. De vierde aflevering van het achtste seizoen, dat zich afspeelt in Italië, werd bekeken door 1,6 miljoen mensen. Daarmee was We zijn er bijna het op één na best bekeken programma van de dag.

Het NOS Journaal van 20.00 uur trok de meeste kijkers (1,7 miljoen). De kijkcijfer top 3 van Stichting Kijkonderzoek wordt gecompleteerd met Groeten van Max (1,4 miljoen).