Naaktscène Marilyn Monroe uit The Misfits na 57 jaar teruggevonden

Tot nu toe werd aangenomen dat het filmmateriaal vernietigd was.

Auteur Charles Casillo ontdekte het materiaal tijdens research voor zijn boek Marilyn Monroe: The Private Life of a Public Icon, meldt Deadline. Dat boek verschijnt dinsdag.

Tijdens een interview met Curtice Taylor, de zoon van The Misfits-producent Frank Taylor, vernam de schrijver dat het filmmateriaal sinds de dood van de producent in 1999 in een kluis lag.

Regisseur vond scène niet noodzakelijk voor film

In een liefdesscène met tegenspeler Clark Gable laat Monroe, als Gable de kamer heeft verlaten, het laken vallen waarmee zij haar lichaam had bedekt.

Als de scène in de film zou zijn gebruikt, zou het waarschijnlijk de eerste keer zijn geweest dat een Amerikaanse actrice naakt in een grote filmproductie te zien was.

Regisseur John Huston vond het niet noodzakelijk voor het verhaal om de scène te gebruiken. Taylor zag echter in dat het belangrijk materiaal was en bewaarde de film. Wat er met het materiaal gaat gebeuren, is nog niet besloten.

Monroe overleed in 1962 op 36-jarige leeftijd.