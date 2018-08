Benicio del Toro speelt hoofdrol in nieuwe film van Oliver Stone

Stone heeft ook het script geschreven voor de film, die zich afspeelt in New York, meldt Deadline maandag.

In een verhaal dat drie generaties beslaat, volgt de film Jack (Del Toro). Hij is een kind uit een gebroken gezin dat nu de fouten van zijn ouders in zijn eigen gezin herhaalt. Om aan zijn problemen te ontsnappen, begint hij aan een reis. Maar hij raakt alleen maar meer verloren.

Stone en Del Toro werken al eerder samen. In 2012 was de 51-jarige acteur te zien in Savages.