Kendrick Lamar maakt kans op Soundtrack Award

De rapper is genomineerd in de categorie beste originele song voor zijn nummer Black Panther uit de gelijknamige film. De single neemt het op tegen muziek uit The Greatest Showman, Coco, Marshall en Murder on the Orient Express.

In de categorie beste filmcomponist maken Oscar-winnaars John Williams (Star Wars: The Last Jedi) en Alexandre Desplat (The Shape of Water) kans en zijn ook Jóhann Jóhannsson (Last and First Men), Jonny Greenwood (Phantom Thread) en Carter Burwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) genomineerd. Zij waren allen al eens genomineerd voor een Oscar.

Festivaldirecteur Patrick Duynslaegher zegt over de in vijf categorieën genomineerde Jóhannsson, die eerder dit jaar plotseling overleed: "De nominaties zijn een eerbetoon aan zijn talent en unieke stem in de filmmuziek."