ABBA-album Cher komt eind volgende maand uit

Warner Bros maakte donderdag bekend dat de plaat Dancing Queen op 28 september verschijnt.

Cher, die een rolletje in de film Mamma Mia! Here We Go Again speelt, maakte eerder bekend dat ze een aantal ABBA-klassiekers in een nieuw jasje ging steken. Nu is ook duidelijk welke liedjes de 72-jarige Amerikaanse onder handen heeft genomen. Het gaat om onder meer Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight), SOS en Waterloo.

Het maken van die plaat viel Cher niet mee. "De liedjes waren moeilijker om te zingen dan ik verwacht had", zei de zangeres tegen Variety. "Maar ik ben zo blij met het resultaat. Ik ben blij dat mensen het nu kunnen beluisteren."