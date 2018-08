Dave Grohl bespeelt zeven instrumenten in zelf uitgebrachte minidocumentaire

In het eerste deel van de online documentaire, genaamd PLAY, geeft de 49-jarige gitarist uitleg over het opnemen en filmen van zijn project.

In deel twee is te zien hoe hij in 23 minuten tijd met zeven verschillende instrumenten, waaronder de gitaar, basgitaar, drums en het keyboard, een nummer opneemt en inspeelt.

De documentaire is online te bekijken, net als een interactieve versie waarin de verschillende instrumenten los van elkaar te beluisteren zijn. Het nummer dat in de minidocumentaire te horen is, wordt later op vinyl uitgebracht.