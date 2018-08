Joan Collins stelt Britse tournee uit vanwege rol in American Horror Story

De 85-jarige Collins zou in september beginnen aan haar onewomanshow Unscripted, maar vanwege haar rol in de serie American Horror Story moet ze de tournee verplaatsen. De tour gaat nu in februari van start.

"Ik kan er helaas niks aan doen en ik hoop dat jullie alsnog naar me komen kijken", zegt de actrice in een video op Twitter. Mensen met kaarten kunnen hun geld terugkrijgen of een toegangsbewijs krijgen voor een verplaatste show.

Collins is te zien in het achtste seizoen van American Horror Story. Het is niet bekend welke rol ze in de Amerikaanse dramaserie heeft.