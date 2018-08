Tiësto blijft bestbetaalde Nederlandse dj

Met een inkomen van 33 miljoen dollar (zo'n 28 miljoen euro) over het afgelopen jaar staat hij op plaats drie in de jaarlijkse lijst van zakenblad Forbes.

De dj, die eigenlijk Tijs Verwest heet, zakt een plek ten opzichte van vorig jaar. Het Amerikaanse dj-duo The Chainsmokers, goed voor 45,5 miljoen dollar, streeft hem voorbij. Het tweetal komt in de buurt van de Schot Calvin Harris, die voor het zesde jaar op rij de bestbetaalde dj ter wereld is. Hij harkte in 2017, mede dankzij zijn shows in Las Vegas, 48 miljoen dollar binnen.

De top tien wordt afgesloten door Martin Garrix. Hij verdiende vorig jaar 13 miljoen dollar, minder dan zijn jaarinkomen van 2016. Toen streek de Nederlander nog 19,5 miljoen dollar op. Afrojack staat vijftiende met een inkomen van tien miljoen.