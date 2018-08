Nederlandse theaterversie van The Elephant Man in de maak

Stichting TEM en Affolter Productions maken er een eigen musical van, die in oktober tien keer te zien is in Het Zonnehuis in Amsterdam. De bedoeling is uiteindelijk op een tournee te gaan met de productie over de door kolossale bulten ontsierde en gehandicapte Brit Joseph Merrick (1862 - 1890).

David Lynch verfilmde het verhaal van Merrick in 1980. In de komende theaterversie, met elf mensen op het toneel en twaalf musici, wordt Merrick gespeeld door kleinkunstenaar Mathieu van den Berk. Lucie de Lange doet mee als koningin Victoria. Initiatiefnemer Frank Affolter regisseert en maakt de muziek bij de liedjes.

Affolter wil afrekenen met de vooroordelen uit de film. "De manager van de olifantman die alleen maar slecht zou zijn, de dokter die alleen maar goed is en Merrick zelf die alleen maar zielig is."