Volgens Britse media overleed hij op 92-jarige leeftijd.

De in Bradford geboren Hepton speelde in Colditz de Duitse kampcommandant Karl. De serie gaat over krijgsgevangenen die in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers worden vastgehouden in een slot.

Hepton speelde verder in tv-series als I, Claudius, en de miniseries Smiley's People en Tinker Tailor Solder Spy.