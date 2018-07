Rick Engelkes wil theaterpubliek prikkelen met Expeditie Eiland

"Expeditie Eiland gaat over realityshows zoals we die allemaal kennen, bijvoorbeeld Temptation Island of Expeditie Robinson”, legt Engelkes uit. "In het stuk moeten de deelnemers allerlei uitdagingen aangaan en gaandeweg komt er een moment waarvan je denkt: dit gaat wel heel erg ver. Dit kan niet, dit bestaat niet. En dan gebeurt dat toch."

Volgens de theatermaker is het de vraag hoever mensen nou eigenlijk gaan om op televisie te komen en hoever de makers op hun beurt weer gaan om maar kijkcijfers te halen. "En dat is tegenwoordig steeds belangrijker. We hebben natuurlijk al dat soort dingen gehad, zoals de Donorshow. Maar in Japan gaat het geloof ik nog veel verder."

In Expeditie Eiland wordt dat dilemma met veel humor gebracht, aldus Engelkes. "Maar we willen toch ook wel een klein beetje dat prikje geven. Zo van jongens: wat gaan we hier nu eigenlijk mee doen?"

Eerdere projecten

Eerder bracht de theatermaker al de musical Vamos!, gebaseerd op programma's als Ik vertrek en Het roer om. Welk volgende tv-genre aan de beurt is, weet de producent nog niet. "We hebben er nu twee gehad", lacht hij. "Wie weet, daar gaan we nog naar op zoek."

Engelkes stort zich eerst op de musicalversie van de succesvolle film Verliefd op Ibiza, die volgend theaterseizoen op de planken moet staan. En ook daarna heeft hij nog wel wat plannetjes. "We gaan ook nog twee nieuwe films maken en we gaan misschien nog een wat oudere succesvolle film naar het theater brengen."

Expeditie Eiland gaat in oktober in première. De komische musical is daarna in theaters in het hele land te zien.