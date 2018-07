André Rieu opnieuw met concerten in bioscoop te zien

André in Cinemas is een registratie van Amore - My Tribute to Love, de concertreeks waarmee hij deze maand op het Vrijthof in Maastricht stond.

De violist bracht daarin naar eigen zeggen een ode aan de liefde. Niet alleen de liefde voor zijn vrouw en kinderen, maar ook de liefde voor zijn Johan Strauss Orkest, waarmee hij al meer dan dertig jaar op het podium staat.

De concertregistratie wordt gepresenteerd door Robert ten Brink. Hij neemt de bioscoopbezoeker mee achter de schermen tijdens het concert en heeft na afloop een interview met Rieu.

Vorig jaar bezochten ruim 28.000 Nederlandse bioscoopbezoekers André in Cinemas, dat ook in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, Canada, Australië en New Zeeland veel fans trok.