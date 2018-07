Disney maakt voor het eerst prinsessenfilm met Afrikaans personage in hoofdrol

De filmstudio is momenteel bezig met de ontwikkeling van de film, meldt Deadline.

Het verhaal gaat over de jonge Sadé, de prinses van wie het koninkrijk wordt bedreigd door een mysterieuze, kwade kracht. Vervolgens ontdekt ze haar eigen magische krachten en probeert ze haar volk te beschermen met hulp van de prins.

Het verhaal is bedacht door Ola Shokunbi en Lindsey Reed Palmer. Wie de film gaat regisseren, is nog niet bekend.

In 2009 kwam Disney met de animatiefilm The Princess and the Frog, waarin voor het eerst een zwarte prinses te zien was.