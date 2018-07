Anthony Hopkins vond zichzelf moeilijk om mee te werken

"Ik had meestal een kater en was onbetrouwbaar", vertelde hij vrijdag tijdens een lezing voor studenten.

De acteur van kaskrakers als Silence of the Lambs en Thor vertelde de studenten van de University of California (UCLA) in Los Angeles dat er in de showbizzwereld flink gedronken wordt. "En daar deed ik ook aan mee."

De filmveteraan is sinds 1975 van de drank af. De tachtigjarige acteur riep de studenten op om de drank ook te laten staan en zei dat hij het levende bewijs is dat iedereen alles kan bereiken met de juiste hoeveelheid inspanning en geluk.

"Ik had ergens in Wales moeten doodgaan, als alcoholist of zoiets dergelijks. Maar als ik nu naar mijn leven kijk, kan ik alleen maar blij zijn met hoe het allemaal is gelopen", aldus Hopkins.