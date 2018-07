BBC Radio schrapt interview met omstreden YouTuber Logan Paul

De zender kreeg zo veel kritiek op de aangekondigde komst van Paul dat het interview geschrapt is.

"Toen we het opgenomen interview terugluisterden, voelden we ons er niet goed bij", laat BBC Radio 1 weten op Twitter. "We begrijpen de mening van sommige mensen wat Logan betreft. Maar uiteindelijk gaat het om het interview. En als wij het niet goed genoeg vinden, zenden we het niet uit."

Paul, die zeventien miljoen volgers op YouTube heeft, ging begin januari diep door het stof nadat hij in een video het lichaam getoond had van een dode man die zich in een Japans bos had verhangen. YouTube schrapte daardoor een aantal projecten dat het bedrijf met de vlogger had lopen en verwijderde zijn kanaal uit Google Preferred.

Ook kreeg de 23-jarige Logan bakken met kritiek over zich heen toen hij een vis uit het water haalde voor een reanimatie, een dode rat taserde en mensen zou hebben aangezet tot het eten van wasmiddelcapsules.